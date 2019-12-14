HABER

Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Senegal’in başkenti Dakar’da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.Yüzbinlerce Senegalli, elektriğe gelen zammı protesto etmek için başkent Dakar sokaklarına çıktı.

Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

Senegal’in başkenti Dakar’da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Yüzbinlerce Senegalli, elektriğe gelen zammı protesto etmek için başkent Dakar sokaklarına çıktı. Elektrik zammı, Senegal’in ulusal elektrik şirketi SENELEC tarafından 1 Aralık’ta duyurulmuştu.
Protesto, Nio Lank (Hayır Diyoruz) adlı kuruluş tarafından düzenlendi. Dakar sokaklarına dökülen protestocular, hükümete, zammı geri çekmesi için baskı yaptı. Yüzde 6 ile yüzde 10 arasında değişen zam pek çok haneyi ve kuruluşu etkileyecek.
Ulusal elektrik şirketi SENELEC, elektrik zammı için 2019’un son çeyreğinde çıkan 12 milyon CFA franklık (yaklaşık 20.3 milyon dolar) açığı gerekçe gösteriyor. Elektrik şirketinin Genel Müdürü yaptığı açıklamada, “Tarifelerde düzeltmeler yapılması kaçınılmaz” ifadesini kullandı.

Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Yunus Parkları Derneği'nden, deniz memelilerinin araştırılmasına destekYunus Parkları Derneği'nden, deniz memelilerinin araştırılmasına destek
Girişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecekGirişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.