Senem Kuyucuoğlu'ndan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran ardından skandal olaylarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu, şu sıralar sakin bir hayat yaşıyor.

Senem Kuyucuoğlu, mutlu aşk hayatıyla dikkat çekiyor.

Tenisçi Yasemin Ada Börü ile birliktelik yaşayan Senem Kuyucuoğlu, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

