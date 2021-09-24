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Senem Kuyucuoğlu'ndan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz

24.09.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Yasemin Ada Börü'yle dudak dudağa olduğu bir anı Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Senem Kuyucuoğlu'ndan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran ardından skandal olaylarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu, şu sıralar sakin bir hayat yaşıyor.

Senem Kuyucuoğlu, mutlu aşk hayatıyla dikkat çekiyor.

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Tenisçi Yasemin Ada Börü ile birliktelik yaşayan Senem Kuyucuoğlu, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

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Senem Kuyucuoğlu
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