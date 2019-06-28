HABER

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da öğretmen ve öğrencilerin basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için yaptığı hareket büyük beğeni topladı.Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul bahçesinde bulunan basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için lisenin öğretmen ve öğrencileri seferber oldu.

Afyonkarahisar’da öğretmen ve öğrencilerin basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için yaptığı hareket büyük beğeni topladı.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin okul bahçesinde bulunan basket potasına yuva yapıp yumurtlayan güvercin için lisenin öğretmen ve öğrencileri seferber oldu. Potadaki yuva için seferber olan öğrenciler potaya ip ile yazı asarak basket oynayacakları uyardı. Öğrencilerin yazdığı kâğıtta ‘Bu potanın arkasına bir güvercin yuvasını yapmıştır. İçinde yumurtası vardır. Kuş yuvasının ve yumurtalarının zarar görmemesi için bu potanın kullanılmamasını önemle rica ederiz. Öğrencilerimizin zaten aynı hassasiyette olduğunu biliyoruz. Yaz tatili dolayısıyla okul bahçemize gelip basketbol oynayan misafirlerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Tınaztepe ÇPAL’ yazarak ip ile potaya astılar. Basket sahasına asılan yazıyı gören vatandaşlar fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma saatler içerisinde binlerce beğeni, yorum ve paylaşım geldi.

Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz
Uyarı asma fikrinin okul öğrencileri tarafından geldiğini söyleyen Okul Müdürü Eyüp Bayrak; "Yaz tatiline girmeden bir kaç gün önce bir kaç öğrencimiz bize gelerek okulumuzun basketbol potasının arka kısmına kuşların yuva yaptığını söylediler. Bununla ilgili neler yapılabilir diye düşündük. Öğrencilerimizden biri böyle bir uyarı yazısı yazalım kimse zarar vermesin diye söyledi. Okul idaresi olarak potamızın altına bir uyarı tabelası astık. Öğrencilerimiz bu konularda çok hassastır. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, sosyal sorumluluk bu tür konulara çok önem veren bir okuluz. Bu konuda öğrencilerime teşekkür ederim. Aynı hassasiyeti yaz tatili boyunca basket potalarımızı ve spor sahamızı kullanan vatandaşlarımızdan da bekliyorum. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi

Senenin en güzel basketi Afyonkarahisar’dan geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.