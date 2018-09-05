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Şener Şen'den İlyas Salman'a yanıt

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Şener Şen, daha önce kendisi için “Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor” diyen İlyas Salman’a olumlu bir göndermede bulundu.

Şener Şen'den İlyas Salman'a yanıt

Oyuncu Şener Şen bir dönem birlikte projelerde rol aldığı İlyas Salman’la film yapmak istediği mesajı verdi. İki oyuncu Şekerpare, Kibar Feyzo, Banker Bilo, Dolap Beygiri, Çiçek Abbas gibi filmlerde birlikte çalışmışlardı. İzleyici iki oyuncuyunun eski filmlerini hala izlemekten büyük keyif alıyor.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şener Şen, daha önce kendisi için “Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor” diyen İlyas Salman’a olumlu bir göndermede bulundu. Şen, “Neden olmasın ki? Keşke yapsak, ben de isterim. Ancak bunun için senaryonun sağlam olması lazım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
isyas salman şener şen sinema filmi

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