Şener Şen ile objektife poz veren bu çocuğun kim olduğunu biliyor musunuz? Bakın kim çıktı...

Bakın duayen isim ile poz veren çocuk kim...

ŞENER ŞEN İLE POZ VEREN ÇOCUK BAKIN KİM ÇIKTI!

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile beraber objektife poz vermiş olan bu küçük çocuğun kimliği şaşırttı. Sinemanın usta ismiyle objektiflere bu pozu veren çocuk şimdilerde çok ünlü bir şarkıcı.

O İSİM MÜZİSYEN MURAT EVGİN! 43 yaşındaki müzisyen Murat Evgin, Türk sinemasının usta ve efsane isimlerinden Şener Şen ile beraber çekilen çok eski bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı... O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri..." notunu ekledi.

Sevilen müzisyen Murat Evgin, koronavirüs pandemisi sürecinde daha sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

SEVENLERİ BEĞENİ YAĞDIRDI Sanatçının paylaşımına sevenleri beğeni yağdırdı ve paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

MEKSİKA BASININDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Diğer yandan müziklerini yaptığı 'Yaralı Kuşlar' ve 'Elif' dizileriyle 40''tan fazla ülkede şarkıları dinlenmekte olan Murat Evgin, Meksika basınından da büyük ilgi görmüştü.

MEKSİKA MEDYASINDA MANŞET OLDU Meksika'nın en bilindik ve köklü gazetelerinden olan Crónica'nın 'Murat Evgin Türkiye'den Meksika'yı fethetti' başlığıyla yer verdiği söz yazarı ve müzisyen Murat Evgin, Meksika'nın ulusal kanalı Imagen TV'nin sabah haberlerinin konuğu olmuştu.