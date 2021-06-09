Şener Şen ile poz veren o minik çocuk bakın kim çıktı! İşte o ünlü ismin şimdiki hali

Sosyal medyada usta oyuncu Şener Şen ile minik bir çocuğun fotoğrafı dolanmaya devam ediyor. Herkes usta oyuncunun çocuğu mu diye düşünürken, o minik çocuk bakın kim çıktı. Meğersem ünlü bir müzisyenin oğlu ve şimdilerde yaptığı besteler ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı çıktı. Peki ya o minik çocuk kim? İşte merak edilen detaylar...

Yıllar önce Şener Şener'in kucağında poz veren o minik çocuk şimdilerin en ünlü isimlerinden çıktı!

Yıllar önce çekindiği bu fotoğrafı yayınlayan minik oğlan merak konusu oldu. Gönderisinin altına, "Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı... O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri..." notunu ekledi. Peki kim bu minik çocuk?

İşte yıllar sonra ortaya çıkan o fotoğraftaki minik çocuk, ünlü şarkıcı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin çıktı.

Şimdilerde babası gibi kendisi de müzisyen olan Evgin, günümüzün en çok tanınan bestecileri arasında yer alıyor.

43 yaşındaki ünlü sanatçı, Arka Sokaklar, Ah Kalbim ve Sahra gibi başarılı birçok diziye beste yapmasıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Murat Evgin 5 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nurettin Teksan İlkokulu'nda eğitim gördükten sonra İstek Vakfı Özel Belde Lisesi'nden mezun oldu.

Murat Evgin kimdir? Ünlü şarkıcı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo - TV - Sinema bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise New York Üniversitesi Intensive Film Workshop bölümünde eğitim aldı. Son olarak da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünde ise yüksek lisans yaptı.

Okul yıllarında çeşitli gruplarla çalışan Murat; 1993 yılında babası Erol Evgin'in 25. Sanat Yılı Konseri’nde gitarıyla sahneye çıkarak profesyonel müzik hayatına giriş yaptı. İngiltere ve Amerika' da müzik eğitimi alan Evgin, Beni Ellere Verdin isimli ilk albümünü çıkardı. 2002 yılında Erol Evgin ile birlikte Baba - Oğul Konser turnesine çıktı.

2003 senesinin Şubat ayında 2. albümü İnan Bana'yı müzik piyasalarına sundu. 2005 yılının Mayıs ayında 3. albümü Dün Bugün Yarın'ı çıkardı. Albümdeki şehit şarkısının klibinde Türk sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit oynadı. Şarkının telif haklarından elde edilen tüm gelir Mehmetcik Vakfı'na bağışlamasıyla büyük alkış topladı.

Öte yandan özel hayatıyla pek gündeme gelmek istemeyen müzisyen, yıllar önce Elif Evgin ile hayatını birleştirdi. Ancak çift, 2017 yılında evliliklerini sessiz sedasız sona erdirdi.