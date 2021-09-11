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Şener Şen’in babasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

11.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Şener Şen, yeteneğiyle her filminde kendisine hayran bırakmayı başardı. Babasının kim olduğunu öğrendiğinizde “Yeteneğinin nereden geldiği belli oldu” diyeceksiniz.

Şener Şen’in babasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Türk sinemasının usta ismi, gençliğinden bu zamana sayısız filmde yer alan Şener Şen, oyunculuğu ile herkesi kendisine her filminde hayran bırakmaya devam ediyor. Usta oyuncunun bu yeteneğini babasından aldığını ve babasının da çok ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Gördüğünüzde benzerliklerine çok şaşıracaksınız. İşte Şener Şen’in babası…

ŞENER ŞEN’İN BABASI KİMDİR?

26 Arlık 1941’de Adana’da dünyaya gelen Şener Şen, pek çok film, dizi ve tiyatroda yer aldı, almaya da devam ediyor. Pek çok kişi kendisini izlemekten büyük keyif alıyor. Her rolün hakkını ustalıkla veren Şener Şen’in oyunculuk yeteneğini babasından aldığını biliyor muydunuz? Çünkü babası da kendisi gibi usta oyunculardan biri. Bu kişi girdiği her filmde oyunculuğu ile ön plana çıkan Ali Şen. Usta oyuncu da oğlu Şener Şen gibi pek çok filmde yer aldı.

Şener Şen’in babasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

ŞENER ŞEN’İN BABASIYLA OYNADIĞI FİLMLER

Şener Şen, babası Ali Şen ile de aynı filmlerde rol aldı. Süt Kardeşler, Banker Bilo filminde boy gösteren ikilinin baba-oğul olduğunu pek çok kişi bilmiyordu.

ŞENER ŞEN’İN BABASI ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen 26 Aralık 1918 tarihinde Adana'da doğmuştur. Geçimini Adana’da marangozluk yaparak sağladı.Türk sinemasının efsane oyuncularından olan ve ünlü oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış, 290 kadar filmde rol almıştır ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştır. Kameralar karşısında ilk olarak 1954 yılında yer almıştır.

İlk kez Adana Halkevi’nde sahneye çıktı. 1944 – 1946 yılları arasında gezginci Sadi Tek Tiyatro’sunda oynadı. 1950'lerin başında İstanbul’a taşındı. Hem fabrikada ustalık yapıyordu, hem de marangozluk yaptı. İstanbul’da Ses Tiyatrosu’nda Vahi Öz‘ün grubunda oynadı. Kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında Turgut Demirağ‘ın filmi “Ahretten Gelen Adam” filminde oynadı.

Şener Şen’in babasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Komediden drama birçok eserde rol almış, kimi zaman huysuz ve gaddar, kimi zaman ise babacan ve sevimli rollerde olarak 290 kadar sinema filminde oynamıştır. Özellikle “Yılanların Öcü” (1962) filminde canlandırdığı muhtar ve “Vurun Kahpeye” (1964) filminde canlandırdığı Hacı Fettah tiplemeleriyle unutulmazlar arasına girdi.

15 Aralık 1989 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şener Şen
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