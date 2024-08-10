MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 07:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatro sanatçısı Şener Şen'in Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa saldırı düzenlendi. Oyun sürdüğü esnada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. O anlar büyük paniğe neden oldu.

MYNET-Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi. Oyun sürdüğü sırada korku dolu anlar yaşandı.

ZENGİN MUTFAĞI

Tiyatro sahnesinin alanı dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

sahne 2

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna kısa bir ara verildiğini söyledi.

sahne 1

OYUN TAMAMLANDI

Oyunun sonrasında tamamlandığını belirten Arı, "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verdildi, sonra oyun tamamlandı... Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

ismail arı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı cep telefonu kamerasıyla yayınlandı!

Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı cep telefonu kamerasıyla yayınlandı!

Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

Yarışmaya veda etti! Yerine ise bakın kim geldi

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.