HABER

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

USTA oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla 7.

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- USTA oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sahne aldı.
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 7. Tiyatro Festivali devam ediyor. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönen Şener Şen, festival kapsamında, Zengin Mutfağı isimli oyunla sahne aldı. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen Zengin Mutfağı, Merinos AKKM'de sanatseverler ile buluştu.
Vasıf Öngören'in yazdığı hiciv dolu oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu ediyor. İki perde olarak sahnelenen oyunda Şener Şen, yüksek enerjisi ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Tiyatro tutkunları, Şen'i uzun süre ayakta alkışladı.
Oyunun sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey adına oyunda sahne alan sanatçılara çiçek verdi.

FOTOĞRAFLI

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldıŞener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldıŞener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandıSamsun'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.