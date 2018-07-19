Şener Şener’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun annesi de ünlüymüş

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Ali Şen ile Mürvet Şen'in üç çocuğundan biri olan 65 yaşındaki İnci Şen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Aile mesleği oyunculuktan 42 yaşına kadar uzak kalan İnci Şen, 1995'te hatıra olması amacıyla Çiçek Taksi'de 'taksi müşterisi' olarak kameraların karşısına geçti.

Rolü çok kısa olsa da oyunculuktan büyük bir keyif alan İnci Şen, 'Ayrılsak da Beraberiz' ile profesyonelliğe adım attı.

2001'den sonra oyunculuk kariyerinde büyük sıçrama yapan Şen, 2017'ye kadar 13 sinema filminde ve 30 televizyon dizisinde rol aldı.

Aslı Süme Efeoğlu, sosyal medya hesabından Adnan Oktar ile ilgili fotoğraf ve yazıdan oluşan birçok paylaşım yapmıştı.



