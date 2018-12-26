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Şener Şen'in doğduğu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

ADANA'da oyuncu Şener Şen'in 26 Aralık 1941 tarihinde dünyaya geldiği, bir süre önce çatısı çöken tarihi ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da oyuncu Şener Şen'in 26 Aralık 1941 tarihinde dünyaya geldiği, bir süre önce çatısı çöken tarihi ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Tarih araştırmacısı Nuri Erbaz (52), koruma altındaki en az 100 yıllık binanın restore edilerek kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi. Adana'da, marangozluğun ardından oyunculuk yapmaya başlayan ve 1989 yılında hayatını kaybeden Ali Şen'in kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Şener Şen'in, 26 Aralık 1941 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde doğduğu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Osmanlı-Türk mimarisine sahip ve en az 100 yıllık olduğu değerlendirilen ev, Şen Ailesi tarafından satıldıktan sonra iş yeri olarak kullanıldı. 5 yıl önce çıkan yangında evin çatısı çöktü. Koruma altına alınan binanın sahibi Ergun Yertutan, harabe haldeki binada koruma kararı nedeniyle düzenleme yapamadıklarını, restorasyon için ise hiçbir kurumun kapılarını çalmadığını dile getirdi. Kentin tarihi binaları üzerine araştırmalar yapan Nuri Erbaz, marangozluk yapan eniştesi Bekir Sıtkı Erdal ile Ali Şen'in 1930'lu yıllarda arkadaş olduğunu, Ali Şen'in 1940'lı yıllarda açılan Adana Halkevi Tiyatrosu'nun dekorlarını tasarladıktan sonra tiyatroya ilgi duyarak oyunculuk yapmaya başladığını kaydetti. Erbaz, Şener Şen'in de çocukluk dönemini Adana'da geçirdikten sonra, kariyeri için kentten ayrıldığını aktardı. Nuri Erbaz, önemli sanatçılar yetiştiren Adana'daki pek çok tarihi ev gibi, Şener Şen'in doğduğu eve de sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. 'BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR' Şener Şen'in doğduğu evin restore edilerek kültür merkezi veya müze olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Erbaz, "Şen'in bu evde en az 10 yıl yaşamışlığı var ve bu ev çok önemli. Belediyelerimize burada çok iş düşüyor. Kimse bir şey yapmıyor demiyorum ama burası satın alınıp düzenlenmeli. Şener Şen de elini taşın altına koyabilir diye düşünüyorum. Burası Adana'nın en eski mahallelerinden biri. Burada yaşayan birçok insan var, hatıraları var. En azından onların da hatıralarının yaşatılması için vesile olur" diye konuştu. Çevredeki esnaf ise bir süre önce binadan düşen parçalar nedeniyle park eden otomobillerin zarar gördüğünü kaydetti.

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