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Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Antalya’da Büyükşehir Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Bekir Karadaş (40), oy kullandığı sandığından kendisine sıfır oy çıkınca soluğu İl Seçim Kurulunda aldı.

Antalya’da Büyükşehir Belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Bekir Karadaş (40), oy kullandığı sandığından kendisine sıfır oy çıkınca soluğu İl Seçim Kurulunda aldı. İşsiz olan Karadaş, geçersiz oyların tümünün yeniden sayılması için itirazda bulunduğunu belirterek, “Sondaki kutucuğu fark etmediler sanırım. Görevlilerinin dikkatinden kaçtığını düşünüyorum” dedi. Karadaş’ın bu durumu ise Şener Şen’in başrolünü oynadığı ’Züğürt Ağa’ filmini akıllara getirdi.
Antalya’da yaşayan 2 çocuk babası Bekir Karadaş, 19 Şubat 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için tek bağımsız aday olarak seçime girdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi’ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No’lu sandıkta kullanan Karadaş, il genelinde toplam 759 oy alarak yüzde 0.05 oy oranıyla yarıştığı 8 adayın gerisinde kalarak seçimi son sırada tamamladı. Cep telefonundan takip ettiği seçim sonuçlarını inceleyen Karadaş, oy kullandığı sandığı inceleyince adeta şok geçirdi. Karadaş, sandığından kendisine sıfır oy çıkınca, soluğu İl Seçim Kurulunda aldı.

“Oyumu kendime verdim”
Seçim sürecinin oldukça güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade eden Karadaş, çıkan sonuca ise oldukça şaşırdığını dile getirdi. Toplamda 759 oy aldığını belirten Karadaş, "1020 numaralı sandıkta oy kullandım. Oyumu kendime verdim ama seçim sonuçlarında baktığımda sandıktan hiçbir oyun bana çıkmadığını gördüm. Kendi kullandığım oy ve hiçbir oy olmayınca bende il seçim kurulan giderek Antalya genelinde bütün oyların yeniden sayılması için müracaatta bulundum” dedi.

“En sondaki küçük kutunun, görevlilerin dikkatinden kaçtığını düşünüyorum”
İtirazın sonucu değiştirmeyeceğini kabullendiğini ancak amacının kendisine verilen oylara sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Karadaş, "Oy pusulasında en sonda küçük bir kutucuk olduğu için sayım görevlilerinin dikkatinden kaçtığını düşünüyorum. Bunu da bütün sandıklarında yapılmış olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu

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