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Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Yıllar sonra tiyatro sahnesine tekrar dönen ünlü oyuncu Şener Şen, Zengin Mutfağı isimli oyunla 7.

Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi

Yıllar sonra tiyatro sahnesine tekrar dönen ünlü oyuncu Şener Şen, Zengin Mutfağı isimli oyunla 7. Nilüfer Tiyatro Festivali’ndeydi.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Tiyatro Festivali devam ediyor. Usta oyuncu Şener Şen de Zengin Mutfağı isimli oyunuyla, Bursa’nın en büyük tiyatro organizasyonu olan 7.Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sahne aldı.
Biletleri satışa çıktığı anda hemen tükenen Zengin Mutfağı, Merinos AKKM’de sanatseverlerle buluştu. Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu ediyor.
İki perde olarak sahnelenen oyunda Şener Şen, yüksek enerjisi ve ortaya koyduğu performansla Bursalılar’ın gönlünü bir kez daha kazandı.
Tiyatro tutkunları, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Oyunun sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey adına sanatçıları çiçek vererek tebrik etti.

Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi

Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi

Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi

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