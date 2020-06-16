MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde Bingöl'de meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremin ardından Habertürk TV'ye konuk olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un tarzı dikkat çekti.

Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Dün akşam saatlerinde Bingöl'de meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'ye konuk oldu.

eaizlqoxkaaiku-cUjW

Canlı yayında depremi yorumlayan Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi ile ilgili olarak "İstanbul'da beklenti yok. Tam tersi İstanbul'da Kumburgaz çukurundaki fay batıdaki Avcılar sırtını kesmiyor ve böyle olunca Yeşilköy ve Adalar'a doğru gelmiyor. Orada başlayıp Yunanistan'a doğru gidiyor. 1912'de Silivri ve Tekirdağ kırıldığı için o fay Kumburgaz çukurunda kalıyor" dedi.

olasi-istanbul-depremini-yorumlayan-U9vZ
Fakat Şener Üşümezsoy'un deprem yorumundan çok, canlı yayındaki tarzı ve rahat tavırları dikkat çekti. Sunucu Ebru Baki, Şener Üşümezsoy'a 'Hocam sizi tatilden alıp geldik galiba' dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Herkes onu merak ediyor! İşte yakışıklı oyuncunun bilinmeyenleriHerkes onu merak ediyor! İşte yakışıklı oyuncunun bilinmeyenleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

Skandal olay! 'Keriz yolma duası' çıktı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer tatilde! Eda Ece bu sefer bikinili yakalandı

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

Gençliğim Eyvah dizisiyle ekrana döndü! Ekin Mert Daymaz kimdir?

Herkes onu merak ediyor! İşte yakışıklı oyuncunun bilinmeyenleri

Hande Subaşı ile sevgilisi Alican Ulusoy tatilde

Aşıklar sezonu açtı! Bodrum'da tatil

Lerzan Mutlu'nun olay sözlerine Seren Serengil'den yanıt: Motor seslerini duymuyorum

Seviye düştü, ortalık karıştı! 'Motor...'

Survivor Evrim oyunu neden bıraktı? Survivor'da Cemal Can ile yarışan Evrim'den şaşırtan hareket

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.