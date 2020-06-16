Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Dün akşam saatlerinde Bingöl'de meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'ye konuk oldu.

Canlı yayında depremi yorumlayan Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi ile ilgili olarak "İstanbul'da beklenti yok. Tam tersi İstanbul'da Kumburgaz çukurundaki fay batıdaki Avcılar sırtını kesmiyor ve böyle olunca Yeşilköy ve Adalar'a doğru gelmiyor. Orada başlayıp Yunanistan'a doğru gidiyor. 1912'de Silivri ve Tekirdağ kırıldığı için o fay Kumburgaz çukurunda kalıyor" dedi.



Fakat Şener Üşümezsoy'un deprem yorumundan çok, canlı yayındaki tarzı ve rahat tavırları dikkat çekti. Sunucu Ebru Baki, Şener Üşümezsoy'a 'Hocam sizi tatilden alıp geldik galiba' dedi.



