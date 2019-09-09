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Senet çetesinin iş yeri sahibine silahlı saldırı anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahibini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.
İddiaya göre, Kadıköy’de tekel bayisi işleten M.Y.Y. ve T.Y. adlı kişilere zorla 260 bin TL’lik senet imzalatan 4 kişi, 2 Eylül’de aynı dükkana geri gelerek silah zoruyla parayı tahsil etmek istedi. M.Y.Y. ile T.Y.’nin üzerinde bulunan bin lirayı alan silahlı çete üyeleri, tekrar geri geleceklerini ve parayı tahsil edeceklerini, aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek, iş yerinden ayrıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü tekel bayisinin önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.’ye silahlı saldırı düzenleyerek bacağından yaralayan çete üyelerinden B.K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Şüpheliler, bu saldırının ardından 7 Eylül Cumartesi günü iş yerinin telefonundan M.Y.Y. ve T.Y.’yi bir kez daha arayarak “Sizi öldürmek ve yarım kalan işi tamamlamak için yeniden geleceğiz” diye tehdit etti.
İş yeri sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından çete üyelerine operasyon düzenleyen emniyet güçleri, B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve G.K. adlı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemelerde tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki sorgularının ardından dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheliden B.K., M.F.Ö. ve G.K., “Yağma”, “Genel güvenliği tehlikeye düşürme”, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan M.Ç. ve B.G. ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, çete üyelerinin tekel bayisi önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.’ye yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde saldırgan B.K.’nin T.Y.’ye doğrulttuğu silahla arkasından peş peşe ateş açtığı ve şahsı yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede kovaladığı görülüyor.

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