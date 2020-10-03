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Senet imzalamayanların üzerine piton bıraktıkları ortaya çıkmıştı! 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 00:31 | Son Güncelleme

Antalya'da tefecilik yapan, kişilerin üzerine 2 metrelik piton atarak zorla senetleri imzalattıkları belirtilen 11 organize suç örgütü üyesi adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 4’ü savcılıktan serbest kaldı, 7’si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Kazım Evren, yöneticisi Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Senet imzalamayanların üzerine piton bıraktıkları ortaya çıkmıştı! 6 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlediği operasyonla örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

PİTON ANYALYA HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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"PİTONU ÜZERİME BIRAKTILAR! KORKUDAN İMZALAMAK ZORUNDA KALDIM"

Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istedikleri bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, “Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" şeklinde ifade verdi.

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SİYANÜRLE ÇOCUKLARINI VE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞTİ

Operasyonda başka bir trajik olay da aydınlatıldı. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek'in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapılırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Antalya Adliyesi'ne getirildi.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, adliyeye polisler eşliğinde tek tek alındı. Antalya Cumhuriyet Savcısı’na saatlerce ifade veren şüphelilerden 4’ü savcılıktan serbest kaldı. 7’si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Geç saatlere kadar süren hakimlikteki duruşma sonunda örgüt lideri olduğu iddia edilen Kazım Evren, yöneticisi Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(DHA)

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