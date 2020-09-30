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Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Antalya’da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere ait kral piton cinsi yılan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne konuldu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince K.E.

Antalya’da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere ait kral piton cinsi yılan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne konuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince K.E. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü olarak birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok ‘nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi. Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasa dışı yollara sokulan yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ele geçirildi.

Siyanür içerek intihar eden kişinin de borçlu olduğu tespit edildi
Operasyon kapsamında 9 Kasım 2019’da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölümüne neden S.Ş.’nin de suç örgütüne borçlu olduğu tespit edildi ve bu borcuna ait senedi aramalarda bulundu. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ederken, şüphelilerin mağdurları korkutmak amacıyla kullandıkları kral piton cinsi yılan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Boyu yaklaşık 2 metre olan kral piton, sürüngen evindeki kendisine ayrılmış bir odaya konuldu. Yılanı gören ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafını çekti.

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