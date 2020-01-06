'Senet' operasyonunda ikinci dalga: 2 avukata gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kendilerini 'polis', 'adliye çalışanı' ve 'postacı' olarak tanıtan suç örgütüyle ilgili ikinci dalga gözaltılar yaşandı. Çete lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ahmet Aydın'ın, azmettirici olduğunu ileri sürdüğü iki avukat da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen avukatlar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın farklı ilçelerinde çeşitli tarihlerde varlıklı ve adli davaları olan kişilere kendilerini 'polis', 'adliye görevlisi' veya 'postacı' olarak tanıtan kişiler, duruşmaya gelmedikleri, ifade vermedikleri, evrakta eksiklik olduğu bahaneleriyle bu kişilerin gözünü korkutup çeşitli belgeler imzalattı. Belgeler arasına koydukları boş senetleri de imzalatan bu kişiler, senetleri daha sonra Antalya'da avukatlık yapan Çağrı Çolak ve Serkan Ergül aracılığıyla tahsilata koydu. Senetlerden habersiz onlarca kişi, haklarında başlatılan icra takipleri nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu.

İMZALAR GERÇEK OLUNCA PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR

Ancak senetlerdeki imzaların gerçek olması nedeniyle tahsilatlar yapılmaya, evlere, araçlara, arazilere haciz konulmaya başlandı. Şikayetlerden sonuç alamayan mağdurlar, WhatsApp grubu kurarak dayanışma içine girdi.

DİĞER İLLERDEN DE ŞİKAYET GELDİ

Muğla, Burdur ve Isparta'da da aynı kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, aralarında avukatlar Çağrı Çolak ve Serkan Ergül'ün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Aydın, Ramazan Aydın, Çağrı Çolak, Serkan Ergül, avukat katibi Gökhan Damcı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5'İ TUTUKLU 13 SANIK

Antalya Cumhuriyet Savcısı Önder Şeker'in hazırladığı iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 5 sanık ile tutuksuz sanıklar Büşra D., Hikmet A., Mehmet E., Mehmet C.A., Salih A., Salih U., Serdal Ö. ve şikayetçi sanık Havva G., 8 ayrı olayla ilgili resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aracı kılınarak dolandırıcılık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamalarıyla yargılanacak.

20 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

İddianamede, sanıkların, bir davası veya soruşturması olan kişileri avukatlar aracılığıyla tespit ederek, resmi belgelere ulaştıkları ifade edildi. Ayrıca, polis kimliğiyle eşi FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan kişinin evine gelip tutuklamaya dair tutanak adı altında boş kağıt imzalattıkları, polis giysisiyle bir kişiye, iş yerinden hırsızlık sonucu mağduriyeti giderilmediğine dair boş evrak imzalattıkları ve bu belgeleri senet olarak icraya koyduklarına vurgu yapıldı. Sanıkların, iddiaya göre kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara imzalattırdıkları senetleri tahsilata koyarak yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

2 AVUKAT AZMETTİRİCİ İDDİASI

Sanıklardan çete lideri olduğu iddia edilen tutuklu Ahmet Aydın, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, senetleri tahsilata koyan iki avukatın adını verip, kendisini avukatlar Y.Y. ile H.E.'nin azmettirdiğini iddia etti. Dolandırılan İbrahim Uzhan'ı (100) daha önce tanımadığını belirten Ahmet Aydın, savcılıktaki ifadesinde şöyle dedi:

"2017 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi Y.Y. ve H.E.'nin bürosunda bulunduğum esnada bu şahıslar bana İbrahim Uzhan isimli şahsın bilgilerini verdi. Şahsın yaşlı birisi olduğunu söylediler. Evini gösterdiler ve benden İbrahim Uzhan'dan boş A4 kağıdına imza attırmamı ve kendilerine götürmemi istediler. Bunun karşılığında bana 10 bin TL vermeyi teklif ettiler. Ben de maddi durumumun kötü olması sebebiyle tekliflerini kabul ettim. Birkaç gün sonra H.E.'nin bana vermiş olduğu posta memuru kıyafetlerini giyerek bana göstermiş oldukları İbrahim Uzhan'ın evine gittim. Evinin bahçesinde İbrahim Uzhan'ı gördüm. Şahsa 'Evrakınız var. Şurayı imzalamanız gerekiyor' dedim. İbrahim Uzman hiçbir şey demeden, itiraz etmeden 2 adet A4 kağıdını imzaladı. Aynı gün Y.Y. ve H.E.’ye imzalı kağıtları verdim. Y. ve H., İbrahim Uzhan'ın imzalamış olduğu boş kağıtları keserek senet haline getirip icra takibine konu etti. Senetlerden birini 480 bin TL olarak doldurmuşlar ve alacaklı olarak benim adımı yazmışlar. Diğerini de 430 bin TL olarak doldurmuşlar ve alacaklı olarak da arkadaşım M.C.A.'nın adını yazmışlar. İbrahim Uzhan'ın yaşının fazla olması sebebiyle senetlerde sıkıntı yaşanmaması için sağlık raporu gerekiyormuş. Avukat Y.Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir müdürden İbrahim Uzhan'ın başka bir tapu işlemi nedeniyle almış olduğu sağlık raporunu temin etmiş. Hatta senetlerin keşide tarihinin de sağlık raporunun verildiği gün olarak doldurulduğunu biliyorum. Senetler icra takibine konu edildikten sonra avukat Y.Y., benden temlik aldı."

Ahmet Aydın'ın ifadesi üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan avukatlar Y.Y. ile H.E., adliyeye sevk edildi. İki avukat, adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Dolandırılanlar arasında yer alan İbrahim Uzhan, geçen yıl kasım ayında yaşamını yitirmişti. Dolandırıcıların, vefat eden Uzhan'ın 3,5 milyon liralık arsa, ev ve arabasına haciz koydurdukları ortaya çıktı.

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