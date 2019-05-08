Senetle araç satmayın dolandırılabilirsiniz

Bingöl’de senetle otomobilini satan bir kişi, sattığı galericinin benzer yöntemle şuana kadar 10 kişi dolandırdığını ve ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Öte yandan dolandırıldığını iddia eden 3 kişinin aynı şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve polisin de çalışma yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre, Bingöl’de yaklaşık 2 ay önce bir ikinci el oto galeri işletmesi açan şahıslar, araçlarını satmak için internete yükleme yapan ve araç almak isteyenlerin parasını alarak dolandırdığı ileri sürüldü. Aynı yöntemle şuana kadar aracını ve parasını kaptırdığı iddia edilen 10 kişinin bulunduğu belirtilirken, bunlardan 3’ünün savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de suç duyurusu üzerine şüpheli şahıslarla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

25 bin TL değerindeki aracını satmak için ikinci el araç satış sitesine ilan verdiğini aktaran Ferdi Altunkara, "Arabayı satmak için internete yükledim ve birkaç saat geçtikten sonra telefonum çaldı, arayan kişi galerici olduğunu söyledi. Aracı getir müşteri var dedi bana, bende aracımı alıp gittim, görüştüm. Tamam olur dediler, aracı alabiliriz dediler. 1 aylık senet teklif ettiler bana ya da daha sonra araba alabiliriz dediklerinde bende senet almayı kabul ettim.Bana verdiklerini senedin gününün dolmasını beklerken duydum ki, adamlar kayıplara karışmış. Benim gibi yaklaşık 9-10 kişi de aynı şekilde dolandırılmış. Kimisi devrini vermiş, kimisi para vermiş araç getirme karşılığında” dedi.

Senedin günü dolduğunu, galericilerin ortada olmadığını ve suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Altunkara, “Biz mağdur olduk, başkaları mağdur olmasın.Bu insanların biran önce yakalanıp tutuklanmasını talep ediyoruz. Bu şahıslar hakkında zaten gerekli suç duyurusunda da bulunduk. 3 akraba bir şekilde insanlara güven verip dolandırıyor. Bizde, bunlara inandık, kandın ve dolandırıldık" ifadelerini kullandı.

