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"Senfoni ile Saz Eserleri" albümü İstanbul'da tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, şef Orhan Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca hazırlanan "Senfoni ile Saz Eserleri" albümü tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türk müziği ile klasik Batı müziğinin harmanlandığı "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ile şef Orhan Şallıel, "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışması için bir araya geldi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının katılımı ve şef Şallıel'in orkestral yönetimiyle Türk müziğinin seçkin eserleri, klasik Batı müziğinin form ve yaklaşımlarıyla bezenerek yeniden yorumlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Doç. Dr. Tokaç, şef Şallıel ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının, Türk müziği ile klasik Batı müziğini harmanladığı "Senfoni ile Saz Eserleri" albüm çalışmasının tanıtım konseri, 24 Ocak'ta İstanbul'da Cemil Reşit Rey Salonu'nda yapılacak.

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"Senfoni ile Saz Eserleri" konser Kültür ve Turizm Bakanlığı

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