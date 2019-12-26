HABER
  4. Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti

Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti

EDİRNE (AA) - Edirne'de geliri üniversite öğrencileri için burs olarak kullanılacak konserde mizansen gereği güneş gözlükleriyle sahne alan müzisyenler ilgi odağı oldu.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın geleneksel yıl sonu konseri şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Bilet gelirinin üniversitenin "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına aktarılacağı duyurulan konserde salonu dolduran sanatseverler için hazırlanan program kapsamında çeşitli eserlerin yanı sıra film müzikleri de senfoni orkestrasınca icra edildi.

Alaaddin'in Sihirli Lambası, Karayip Korsanları, James Bond gibi film müziklerinin yanı sıra Görevimiz Tehlike filminin müziği de yorumlandı.

"Görevimiz Tehlike" yapımının müziğinin çalındığı sırada orkestra üyeleri siyah güneş gözlüklerini takarak konsere devam etti. İzleyicilerin ilgisini çeken sürpriz seyirciden alkış aldı.

Konser bitiminde orkestranın performansı ayakta alkışlandı.

Konser sonunda Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu, şef Ahmet Hamdi Zafer ve grup üyelerine çiçek takdim etti.

- "Öğrencilere destek oluyoruz"

Rektör Yardımcısı ve Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla anlamlı bir etkinlikle girdiklerini ifade ederek, "Konserin tüm geliri öğrencilerin eğitimine harcanacak. Konsere destek veren tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralıÇanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı
Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandıŞanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görevimiz tehlike ''Yeni Yıl Konseri'' Balkan Senfoni Orkestrası Şef Ahmet Hamdi Zafer

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.