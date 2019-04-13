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"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" Adana'da seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" Adana'da seslendirildi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Adana turnesi kapsamında "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Onur Polat (Tenor) ve Mehmet Yılmaz (Bas) solist olarak yer aldı.

Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.

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MDOB Mersin

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