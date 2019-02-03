Senfonik Neşet Ertaş türkülerine kapalı gişe ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı. MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Polat ve bas Zafer Erdaş solist olarak sahnede yer aldı. Konserde 'Ahirim Sensin', 'Neredesin Sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı Kışa Çevirdin', 'Al Elma Boyanır mı', 'Mühür Gözlüm', 'Niye Çattın Kaşlarını', 'Dertli Yoldaş', 'Zahidem', 'Ah Yalan Dünya', 'Kesik Çayır Biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane Dane Benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.
Biletleri günlerce önceden tükenen yaklaşık 2 saatlik konserin sonunda salonu dolduranlar, performanslarından dolayı sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger ise, "Neşet Ertaş’ın eserlerini çok sesli yaparak hem Avrupa’ya, hem de dünyaya sunabilmeyi amaçladık. Biz bu türkülerin çok sesli olarak, senfonikleştirilerek söylenmesini, yorumlanmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle her konserimiz Mersinli sanatseverler bizi yalnız bırakmayarak salonumuzu dolduruyor" dedi
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