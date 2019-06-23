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'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 02:10 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan 'Senforock Orkestrası’nın açık hava konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan 'Senforock Orkestrası’nın açık hava konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Grup, söylediği yerli ve yabancı rock şarkılarıyla Eskişehirlileri coşturdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2002 yılında kurulan ve rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan ‘Senforock Orkestrası’ Cumhuriyet Meydanı’nda açık hava konseri verdi. Konseri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra yaklaşık 20 kişilik bir kalabalık izledi. Alana sığmayanlar ise meydanın çevresindeki yolları doldurdu. Senforock Orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki konserde dünyaca ünlü rock grubu Metallica’dan, Barış Manço, 3 Hürel ve Cem Karaca’ya kadar yerli ve yabancı rock efsanelerinin şarkıları seslendirildi. Meydanı dolduran 20 bin kişi, slow şarkılarda cep telefonlarının ışıklarını yakarak müthiş bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren konserde Queen’in ‘We Will Rock You’ şarkısını orkestra 20 bin kişiyle birlikte söyledi.
Senforock Orkestrası Şefi Musa Göçmen, binlerce insanla buluşarak harika bir konser verdiklerini ifade ederek, "Bugün binlerce insanla buluşarak harika bir gün yaşadık. Senforock eşliğinde şarkılar söyledi. Kalabalık inanılmaz bir heyecan verdi. Çünkü bir müzik yapıyorsunuz ve bu müzik on binlerce kişiye ulaşıyor. Hep bir ağızdan şarkı söylüyor. Bu heyecanımız tüm topluma yayılıyor. Bizim istediğimizde işte bu sevgiyle birleşmek. Bu konserden sonra açık hava konserleri bir şehre yayılacaktır. Bu yaz çok açık hava konserlerimiz var. Hatay, Mersin, Denizli, İzmir, Marmaris ve ağustos ayında İstanbul ve Antalya’da devam edecek. Bu akşam çok büyük bir koro eşlik etti bize. Bütün parçalarda baştan sona yanımızdalardı. Gerçekten Türkiye’nin en büyük rock korusuyla birlikte şarkı söyledik" dedi.
'TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR AKIM BU, ÇOK MEMNUN OLUYORUM'
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise büyükşehir belediye bünyesinde kurduğu orkestra ile gurur duyduğunu belirterek, "Orkestramız, her hafta değişik bir repertuar ile bütün sezon boyunca haftada 2 konser veren bir orkestra. Sadece senfonik müzikte yapıyor, Eskişehir’de düzenlediğimiz opera günlerinde, opera yapıyor. Müzikallere gidiyor, şimdi de senforock konserlerine başladı. Türkiye’de gençlerin çok ilgi duyduğu müzik türünü takdim ediyorlar. Türkiye için yeni bir akım bu, çok memnun oluyorum. Orkestranın aslı klasik Batı müziğidir. Benim Eskişehir’de kurmakla çok iyiyi ettiğimi düşündüğüm kültür ve sanat merkezlerinin başında geliyor. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu'Senforock', 20 bin kişiyi coşturdu

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