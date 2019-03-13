HABER

"Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” demiş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

İzmir’de tartıştığı kız arkadaşı ile barışmak için gittiği sırada çıkan tartışmada kız arkadaşının annesini öldüren, babasını da yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.İzmir’in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile barışmak için evine giden ve bu sırada çıkan tartışma sırasında genç kızın annesi Fadime Yün’ü öldüren, babası Fahri Yün’ü de yaralayan Yusufcan Özalp’ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir’de tartıştığı kız arkadaşı ile barışmak için gittiği sırada çıkan tartışmada kız arkadaşının annesini öldüren, babasını da yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İzmir’in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile barışmak için evine giden ve bu sırada çıkan tartışma sırasında genç kızın annesi Fadime Yün’ü öldüren, babası Fahri Yün’ü de yaralayan Yusufcan Özalp’ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Yusufcan Özalp ile kız arkadaşı Merve Yün, babası Fahri Yün ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yusufcan Özalp’in Merve Yün’ü sürekli arayarak "Seni, aileni dağa kaldıracağım, öldüreceğim” diye tehdit ettiğini ifade ederek, sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile “kasten yaralama” suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Yusufcan Özalp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay
Olay, 4 Haziran 2018 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün’ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün’ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün’ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Banyoda kendisini asan lise öğrencisi hastanede öldüBanyoda kendisini asan lise öğrencisi hastanede öldü
Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3 şahıs adliyedeAnkesörlü telefon operasyonu zanlısı 3 şahıs adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.