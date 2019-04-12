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'Seni de güvendiklerini öldürürüm' dedi, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşine şiddet uygulayarak ölümle tehdit eden tutuklandı.

'Seni de güvendiklerini öldürürüm' dedi, tutuklandı

Kanlıköy'de meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan Selim Akın, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı.

Polis, duruşmada olay ile ilgili bilgi verdi. Polis yetkililerinin mahkemeye verdiği bilgiye göre Selim Akın, eşi D.A.'yı darp etti, bıçak ile ölümle tehdit etti.

Mahkemede, Akın'ın 30 Mart günü 6 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarının önünde eşi ile tartıştığını sırada, çocuklarına dönerek "Sizi annenizden kurtaracağım" dediği ifade edildi. Akın'ın daha sonra elindeki bıçağı D.A.'nın sırtına dayadığı ve "Seni öldürürüm, güvendiklerini de öldürürüm" diyerek şiddet uyguladığı belirtildi.

Polis, 10 Nisan'da Akın ile ilgili şikâyette bulunulduğunu ve gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Mahkeme, zanlının hükümsüz 2 ay boyunca tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Mehmet Özhaseki KKTC

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