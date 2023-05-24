'Seni Versinler Ellere' performansı çok konuşulmuştu! Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e zehir zemberek sözler: 'Parası neyse verelim de...'

Sahne tarzı, cesur seçimleri ve danslarıyla çok konuşulan Selen Görgüzel son olarak Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını canlı olarak okumuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Görgüzel'in bu performansı sosyal medyada hiç beğenilmemişti.

Birçok ünlü ismin hedefi olan Görgüzel'e bir yorum da Aslı Zen'den geldi. Bir davette görüntülenen ve ayaküstü 2. Sayfa muhabiriyle sohbet eden Aslı Zen, Selen Görgüzel'e öyle şeyler söyledi ki adeta ateş püskürdü.

''NEYSE PARASI VERELİM DE...''

Görgüzel'in şarkı söylememesi gerektiğini söyleyen Zen, ''Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Güzel bir kız, giyinip süslensin ve kendi sesine göre şarkılar söylesin. Olacak iş mi? Selen Görgüzel bana trilyon verse ona şarkı vermeyeceğim. Talep de gelmişti...''

''HER PÜSKÜLLÜ GİYEN ŞARKI SÖYLEMESİN''

Aslı Zen sözlerine şöyle devam etti; ''Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın bir arkadaşım. O sebepten de Hamdi Alkan'ın tarafında neleri olduğunu biliyorum. Selen'in de şarkı söylediğini öğrenince bir baktım ama herkes şarkı söylemesin, söyletmeyin. Her püsküllü giyen şarkı söylemesin. Söylediği şarkı Kayahan'ın... Bazen ben bile sesimi güvendiğim halde cesaret edemiyorum. Bu adamın çok emeği var, yazık etmeyelim. Yol yakınken dön bu yoldan.''

