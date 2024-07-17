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'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim! O sözler tartışmayı alevlendirdi 'Memur maaşı değil, danışmanlık maaşı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.07.2024 13:45
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Televizyon ekranlarında CHP'li Yunus Emre ile kendisini siyasal iletişimci olarak tanıtan Ferhat Murat arasında yaşanan tasarruf ve maaş gerilimi canlı yayına damga vurdu. Murat'ın tasarruf sorusu sonrası dikkat çeken bir çıkış yapan Emre, "Senin gibi danışmanlık yapmayıp devletten maaş alan insanları kapının önüne koyarak yapacağım" demesi üzerine tartışmanın fitili ateşlendi.

'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim! O sözler tartışmayı alevlendirdi 'Memur maaşı değil, danışmanlık maaşı'

Canlı yayında tasarruf tartışmasında Yunus Emre ile Ferhat Murat adeta birbirine girdi. Habertürk'teki Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programında CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile kendisini siyasal iletişimci olarak tanıtan Ferhat Murat arasında dikkat çeken bir gerilim yaşandı.

AK Parti'nin 'kamuda tasarruf' paketini eleştiren Yunus Emre, kendisine tepki gösteren gazeteci Ferhat Murat'a "Senin gibi devletten maaş alanları kapının önüne koyarak tasarruf edeceğiz" sözleriyle karşılık verdi.

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"SENİN GİBİ DANIŞMANLIK YAPMAYIP DEVLETTEN MAAŞ ALAN İNSANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYARAK YAPACAĞIM"

Canlı yayında Ferhat Murat "İsraftan ne kadar kaynak elde edeceksiniz? Somut bir rakam koyabilir misiniz ortaya? Ben sadece bu israftan kaç lira tasarruf edeceğinizi merak ediyorum" dedikten sonra Emre "Senin gibi danışmanlık yapmayıp devletten maaş alan insanları kapının önüne koyarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

"MEMUR MAAŞ ALMADIM, DANIŞMANLIK MAAŞI ALDIM"

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu sözlerin ardından Murat "Ben bu devletten maaş almıyorum Yunus Emre Bey. Yalan konuşuyorsunuz. Bakın açık açık yalan konuşuyorsunuz" derken Yunus Emre ise "Sen belediyeden danışman maaşı aldın mı almadın mı?" diye sordu. Murat ise "Ben geçmişte, geçtiğimiz yıllarda basın danışmanlığı yaptım. Basın danışmanlığı yaptığım için memur maaşı almadım. Danışmanlık maaşı aldım. Ama siz bana bugün devletten memur maaşı alıyor diyorsanız yalan söylüyorsunuz. Ben aktif gazeteciliğe dönmeden önce aldım." şeklinde konuştu. Emre'nin sözlerine sinirlenen Murat "Yalanlarınızı yüzünüze vurduğumda başka yalanlarla gelmeyin" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Danışman memur maaşı
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