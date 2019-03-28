HABER

"Senin kafan temiz değil Kılıçdaroğlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Doğu ve Güneydoğu'ya gitmemizin tek sebebi terörle mücadele değil, bir sebebi daha var. O da şu; o çocukları orada yalnız bırakmamak. O çocukların umudunu teröristlere mahkum etmemek. O çocukları çaresiz, kimsesiz bırakmamak" - "Afrin'de bir terör merkezi oluşturdular. Binlerce tır silah gönderdi oraya Amerika. Eskiden söylerlerdi, 'Aman Amerika'ya ilişmeyin, aman laf söylemeyin.' Bilesiniz, kim yaparsa yapsın, bu coğrafyanın üzerinde kim oyun oynamaya çalışırsa çalışsın eğer söylemezsek vebal altında kalırız, karşı durmazsam vebal altında kalırız" - "Akıl veriyorlar bana, 'temiz kağıdı aldı, nereden temiz kağıdı aldı?' Senin kafan temiz değil Kılıçdaroğlu, senin kafan temiz değil. Boşver temiz kağıdını"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya gitmemizin tek sebebi terörle mücadele değil, bir sebebi daha var. O da şu; o çocukları orada yalnız bırakmamak. O çocukların umudunu teröristlere mahkum etmemek. O çocukları çaresiz, kimsesiz bırakmamak." dedi.

Bakan Soylu, Bahçelievler'de halka hitap ederken, "Pazar günü önemli bir karar vereceğiz." diyerek, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değindi.

Türkiye ve bölge coğrafyasının huzur ve kardeşliğini bozmak isteyenler olduğunu kaydeden Soylu, "Bu coğrafyanın huzurunu, kardeşliğini bozmak istediler. Yetmedi, ardından bir iş daha yapmak istediler. Hiç durmadılar 7 yıldır. Hemen Afrin'de bir terör merkezi oluşturdular. Binlerce tır silah gönderdi oraya Amerika. Eskiden söylerlerdi, 'Aman Amerika'ya ilişmeyin, aman laf söylemeyin.' Bilesiniz, kim yaparsa yapsın, bu coğrafyanın üzerinde kim oyun oynamaya çalışırsa çalışsın eğer söylemezsek vebal altında kalırız, karşı durmazsam vebal altında kalırız." diye konuştu.

PKK'ların 13-14 yaşındaki çocukları "dağa" götürdüğünü anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"13-14 yaşındaki çocukları onlar alıp dağa götürdüler. Allahınızı severseniz analar size sesleniyorum, 13 yaşındaki çocuk nasıl terörist yapılır ya, hiç mi vicdan yok, hiç mi ahlak yok, hiç mi Allah korkusu yok? 13-14 yaşındaki anasının dizinin dibinde, anasının saçlarını tel tel öreceği bir çocuk ya, alıp dağa götürdüler. Evet, onlara kalaşnikof verdiler, onlara terör eğitimi verdiler. Daha alçakçasını yaptılar. O hayvan Murat Karayılan, o hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapıp, onlara tecavüz ettiler. Onları taciz ettiler bir daha analarına babalarına dönemesinler diye. Doğu ve Güneydoğu'ya gitmemizin tek sebebi terörle mücadele değil, bir sebebi daha var. O da şu; o çocukları orada yalnız bırakmamak. O çocukların umudunu teröristlere mahkum etmemek. O çocukları çaresiz, kimsesiz bırakmamak. Onlar öğretmen olmak istiyorlar, onlar doktor olmak istiyorlar. Onlara, 'Ne olmak istiyorsun' diye soruyorum 'beyin cerrahı olmak istiyorum' diyor. O çocukların umudunu ayakta tutabilmek, onları PKK'ya kaptırmamak, onları bu vatana hayırlı evlat yapabilmek, derdimiz o."

- "Senin kafan temiz değil Kılıçdaroğlu"

Soylu, "Sancaktepe'de karakola molotof atmış kişi İYİ Parti'den belediye meclis üyesi. PKK'dan tutuklanmış, hüküm giymiş. Şimdi orada belediye meclis üyesi adayı olmuş. Akıl veriyorlar bana, 'temiz kağıdı aldı.' Nereden temiz kağıdı aldı? Senin kafan temiz değil Kılıçdaroğlu, senin kafan temiz değil. Boşver temiz kağıdını." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "6-7 Ekim olaylarını kim yaptı? Selahattin Demirtaş değil mi, talimat verdi. Çukur olaylarını o yapmadı mı, o talimat vermedi mi? Sonra onlarca insanımız orada ölmedi mi, öldü değil mi? Peki, ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olmadı mı? Oldu. Nasıl oldu? Çünkü laf kalabalığı yapıyor Kılıçdaroğlu, Akşener, laf kalabalığı... Çünkü mahkemesi kesinleşmemişti onun için. Mahkemesi kesinleşmediği için aday oldu. Şimdi, 'aman şöyle yap, böyle yap'. Bakın, Allah muhafaza, Bahçelievler'de bir belediye meclis üyesi seçildi veya belediye başkanı, veya herhangi bir ilçede bir il genel meclis üyesi seçildi... Bir kadına taciz yaptı herkesin ortasında, biz ne yapacağız, mahkeme kararını mı bekleyeceğiz 4-5 yıl. Bana kanun yetki vermiş. Geldi Allah muhafaza, Bahçelievler'e Apo'nun resmini astı adam, ben ne yapacağım? Mahkeme karanını mı 4-5 yıl bekleyeceğim. Kanun yetki vermiş İçişleri Bakanına. Demiş ki, ey İçişleri Bakanı, eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsan sen bunları açığa alırsın, mahkeme kararını beklemene gerek yok." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'ye bir gitse de görse"

Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi iyi ya, adam orada patlayıcı taşıyacak, adam orada uyuşturucu ekecek parasını PKK'ya gönderecek, adam esnafa çökecek parasını PKK'ya gönderecek, adam Apo için ölüm orucuna yatacak, PKK'nın propagandasını yapacak, affedersin biz de aval aval bakacağız öyle mi? O zaman Doğu ve Güneydoğu'da 94 tane belediyeyi biz niçin görevden aldık, almasaydık. Ne yapıyorlardı? Boyuna PKK'ya para gönderiyorlardı. O zaman onun da mahkeme sonucunu bekleseydim ben, beklese miydim yani? Beklemediğimiz için iki yılda oraların bütün görünümü değişti."

Soylu, "Oralar nasıl oldu biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'ye bir gitse de görse. Evet, Venedik gibi oldu. Gondollar, sefalar... Her taraf, 2019 yılında Tunceli'de otellerde yer yok. Aynen Mardin'de, Diyarbakır'da yer yok. Huzur geldiği için yer yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktıBir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu miting

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.