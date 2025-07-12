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Senin şirketinde ne eksik?

Her şirkette eksik bir şeyler bulunuyor. Bunlar fiziksel eksiklikler olabileceği gibi iletişimle ya da başka şeylerle ilgili problemler de olabiliyor. Senin şirketinde eksik olan ne peki, beraber bulalım mı?

Senin şirketinde ne eksik?

Senin şirketinde eksik olan ne?

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Şirketindeki projeler neden aksıyor?

Şirketindeki projeler neden aksıyor?
Kimse kimseyle konuşmuyor ki!
Sistemler düzgün işlemiyor ondan.
Ekiptekiler yeterince donanımlı değil.
Müşterinin ne istediğini kimse bilmiyor.
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Şirkette yaptığınız toplantılar sence verimli geçiyor mu?

Şirkette yaptığınız toplantılar sence verimli geçiyor mu?
Müşterilerle ilgili konuşmaya bir türlü geçemiyoruz.
Ekiptekiler hazırlıksız geliyor, pek verimli olmuyor ondan.
Teknik aksaklıklar toplantı verimini çok etkiliyor.
Herkes konuşuyor aslında ama bir türlü ortak nokta bulunamıyor.
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Bir kriz yaşanıyor diyelim, o sırada şirkette neler oluyor?

Bir kriz yaşanıyor diyelim, o sırada şirkette neler oluyor?
Kimse ne yapacağını bilmiyor.
Teknik olarak çöküyoruz.
Sorumluluklar paylaşılamadığı için kaos oluyor.
Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor.
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Şirkete yeni gelen biri var. Sence en çok neyden şikayet eder?

Şirkete yeni gelen biri var. Sence en çok neyden şikayet eder?
Müşterilerle ilgili belli bir strateji olmamasından.
Bilgiye erişememekten.
Sistemlerin eskiliğinden.
Eğitim olmamasından.
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Şirketin geri bildirim kültürü nasıl?

Şirketin geri bildirim kültürü nasıl?
Çok iyi değil.
Sorun olmadan geri bildirim verilmiyor.
Pek yapılan bir şey değil.
Kimse umursamıyor.
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Performansların düşmesinin nedeni ne olabilir?

Performansların düşmesinin nedeni ne olabilir?
İnsanlar yeterince yetkin değil.
Departmanlar arasında bilgi alışverişi iyi değil.
Hiçbir fikrim yok.
Kullanılan sistemler çok yavaş ve eski.
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Şirketin dijital dönüşümü ne durumda?

Şirketin dijital dönüşümü ne durumda?
Müşteri ilişkilerine yönelik bir sistem yok.
Dijital dönüşüm aslında iyi ama ekip pek buna ayak uyduramıyor.
Çoğu şey hâlâ manuel hallediliyor.
Dijital dönüşümlerden kimsenin haberi yok.
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Şirketteki ekip liderleri nasıl?

Şirketteki ekip liderleri nasıl?
Liderlik becerisinin olduğunu düşünmüyorum.
İletişim konusunda pek iyi değil bence.
Sistemleri kullanmayı beceremiyor.
Müşterilerle iletişimi iyi değil.
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zergo
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