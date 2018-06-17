MAGAZİN

Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Merve Oflaz, sevgilisi Mustafa Mert ile evlilik yolunda...

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mustafa Mert ile evleniyor!

Survivor Merve evleniyor

1 / 7

Sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi alan Merve Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
2 / 7

Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.
3 / 7

Merve Oflaz sürpriz teklifle ilgili olarak '2,5 yıldır birklikteyiz. Hiç beklemiyordum. Hala şoktayım' dedi.
4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Oflaz Mustafa Mert

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Işın Karaca'dan Talat Bulut yorumu: Gözümle görmeden inanmam

Işın Karaca'dan Talat Bulut yorumu: Gözümle görmeden inanmam

Hayranları evlenmelerini istiyor

Hayranları evlenmelerini istiyor

Yasemin Şefkatli’den sevgilisi İdo’yu kızdıran paylaşım

Yasemin Şefkatli’den sevgilisi İdo’yu kızdıran paylaşım

Tuğba Özerk'in tırnakları olay oldu!

Tuğba Özerk'in tırnakları olay oldu!

Yaşayan en seksi kadın Emily Ratajkowski

Yaşayan en seksi kadın Emily Ratajkowski

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.