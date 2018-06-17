Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mustafa Mert ile evleniyor!
Survivor Merve evleniyor
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Sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi alan Merve Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.
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Merve Oflaz sürpriz teklifle ilgili olarak '2,5 yıldır birklikteyiz. Hiç beklemiyordum. Hala şoktayım' dedi.
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