Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mustafa Mert ile evleniyor!

Survivor Merve evleniyor

1 / 7 Sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi alan Merve Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

2 / 7 Oflaz, fotoğrafların altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü.

3 / 7 Merve Oflaz sürpriz teklifle ilgili olarak '2,5 yıldır birklikteyiz. Hiç beklemiyordum. Hala şoktayım' dedi.

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