Şenkaya’da Allahuekber Şehitleri anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıl dönümü nedeniyle Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan askerleri anmak için Şenkaya’ya bağlı Gaziler köyünde anma programı düzenlendi.

Şenkaya ilçesi Gaziler (Bardız) köyünde anma programı düzenlendi. Program sonrasında yaklaşık 2 km şehitlerin anısına yürüyüş yapılarak Allahuekber Şehitleri Meydanı’na gelindi. Burada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterilerini sundu. Temsilen 85. Alay Sancağı devir teslimi yapılarak Bardız Camii minaresine asılarak ezan okunarak şehitler için saygı ateşi yapıldı. Şenkaya Anadolu Lisesi koro öğrencileri Sarıkamış şarkılarını seslendirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Türküye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı günün anlam önemine dair konuşma yaptı.

Anma programının sonunda Vali Okay Memiş, 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Hattı’na yürüyecek izcilere bayrak teslim etti. İzciler 2 gün Çermik Yaylası’nda kamp kurup şehitler için mevlit okuyacaklar.

