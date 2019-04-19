HABER

Şenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:44 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını belirten bir ilçe sakini, "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi" dedi.

Şenkaya'da öğle saatlerinde başlayan kar, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Baharı beklerken kışın geri geldiğini söyleyen kentlilerin birçoğu kar yağışını şaşırdıklarını ifade etti. İlçe merkezinde meraya çıkarılan hayvanlar kar yağışıyla birlikte geri getirildi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. İnşaat sektöründe çalışanlar ise "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
AVM’den 23 Nisan etkinliğiAVM’den 23 Nisan etkinliği
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.