Şenlik iptal edildi, zeytinler Mehmetçik’e gidecek

Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Akhisar’da 18-19 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Zeytin Hasat Şenliği iptal edildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şenliğin iptal edilmesinin ardından harekata katılan Mehmetçik’e destek olmak amacıyla zeytin ve zeytinyağı gönderileceğini söyledi.

Akhisar Belediyesi, Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Ziraat Odası işbirliği ile her yıl yapılan Zeytin Hasat Şenliği’nin, Akhisar Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan ortak basın açıklamasında iptal edildiği bildirildi.

Ortak basın açıklamasına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve Akhisar Ticaret Borsası Alper Alhat katıldı.

"Kalbimiz ve dualarımız askerlerimizle"

Her yıl bol ve bereketli bir hasat sezonu için düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’nin Akhisar halkı açısından önemli olduğunu dile getiren Başkan Besim Dutlulu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ziraat Odası ve Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız toplantı sonucunda alınan ortak karar ile her yıl düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’ni bu yıl iptal etme kararı aldık. Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde terör örgütleri ile mücadele ederken, şehit evlerinden ağıtlar yükselirken şenlik yapmayı doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Allah milletimizin ve askerlerimizin yardımcısı olsun” dedi.