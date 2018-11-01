"Şenlik paraları" ağaç olarak yeşeriyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki emekli teknisyen Mustafa Göçer, köylerde şenlik düzenlemek için toplanan paralarla tohum ve fidan alınarak ağaçlandırma yapılmasına aracılık ediyor.

Fidan dikmeye 7 yaşında başlayan Mustafa Göçer, emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla çoğunluğu öğrenci onlarca kişiye doğa sevgisi aşılamanın mücadelesini veriyor.

Yeşile olan sevgisiyle on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturan Göçer, emekli olduktan sonra da bu tür çabalarına devam etti.

Köy köy gezen Göçer, buralarda çeşitli şenlikler için yapılan harcamaların doğaya katkı sağlayacak bir niteliğe kavuşturulması için "Fidan dikme şenlikleri" fikrini geliştirdi. Köylüleri şenlik için toplanan paralarla fidan ve tohum alınması yönünde ikna eden Göçer, çevre duyarlılığının artmasına da aracılık etti.

Hem köylülerin şenlikler için gereksiz harcama yapmasının önüne geçen hem de insanlara doğa sevgisi aşılayan Göçer, düzenlediği etkinliklerde satın alınan tohum ve fidanları, köylüler ve öğrencilerle toprakla buluşturuyor.