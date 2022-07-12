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  4. Şenlik sırasında şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şenlik sırasında şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

12.07.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir şenlik sırasında halay çeken 47 yaşındaki Rıfat Yılmaz kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Etrafındaki tanıdıklarının ilk müdahaleyi yaptığı talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İzleyenlerin neye uğradığını şaşırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi hayatını kaybetti. O anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.

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Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ halay
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