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Şenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam etti.

Şenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyor

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştiren Şenocak, “Bu terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yola devam ediyor. Şu anda Binali Bey’in karşısındaki aday terör uzantılarıyla bu ülkede polisine, askerine, öğretmenine ve milletine kurşun sıkmış olanlarla beraber yol yürüyor” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 31 Mart yerel seçimler öncesi seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’de Siirt, Van ve Bitlisli vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Daha sonra Giresunlularla buluşan Şenocak, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu, AK Parti seçim standını ziyaret etti. Düzenlenen programa AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile birçok vatandaş katıldı.

“SANCAKTEPE’DE BARIŞ VE HUZUR KAZANACAK”

Programda söz alan AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, “Biz beraberiz güçlüyüz. Bizi ayrıştırmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Sancaktepe’de biz barışın, huzurun, kardeşliğin ve birlikteliğin teminatı olacağız” dedi.

“YEREL ANLAMDA BİZDEN DAHA İYİSİ YOK”

Sancaktepe’deki programda bir konuşma yapan İl Başkanı Şenocak, “Şeyma Hanım bizim de yakından tanıdığımız çalışma arkadaşımız. İnşallah Sancaktepe’ye bir kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yerel anlamda bizden daha iyisi yok. Bunlar süreçteki belediyecilik hizmetleriyle tescillenmiştir. Malum CHP zihniyetiyle yönetilen ya da HDP zihniyetiyle yönetilen belediye hizmetlerini görüyoruz. Ne oldu? Hangi il ileri gitti? Hangi büyükşehiri bir yerlere getirdiler? Ama bunu AK Parti yaptı. Bizim hizmet anlayışımız hep milletin yanında olarak, hep milletin hizmetkarı olarak yola devam ettiğimiz süreçte biz milletimizden de desteği alarak çok başarılı çalışmalar yaptık” dedi.

“BİZ BU ÜLKEDE HİÇBİR ZAMAN ÖTEKİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPMADIK”

CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştiren Şenocak, şöyle konuştu:

“Bu CHP zihniyeti bu ülkeye hizmet etmez. Şu kirli ittifaka müsaade etmeyin. Biz bu ülkede hiçbir zaman ötekileştirme çalışması yapmadık. Hiçbir bölgemizde ayrım yapmadık. Biz milletimizi seviyoruz. Ülkemizin geleceğiyle oynanan oyunlara, özellikle yaşanan bu kirli ittifaklara müsaade etmeyelim. Kendileri ittifaklarını bile saklayarak hareket ediyorlar. Biz çok rahat konuşuyoruz, çünkü biz Cumhur İttifakı’yla yola devam ediyoruz. Cesaretin varsa çık açıkla; deki ben terör uzantısı bir partiyle hareket ediyorum. Bak terör uzantısı parti bunu inkar ediyor mu? Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilirse biz yöneteceğiz bu adamı. Ankara adayı seçilirse biz yöneteceğiz diyor. Bunlar bunu gizliyor mu? Gizlemiyor. Bunlarda vatan sevgisi yok. Ülkemizin geleceği noktasında basiretli davranmamız lazım. Onun için basiretli bir devlet olacaksak güçlü bir devlet olacaksak güçlü liderin olmak zorundadır. Bugün gelinen noktada da güçlü bir liderimiz ve güçlü bir devletimiz var. Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yola devam ediyor. Şu anda Binali Bey’in karşısındaki aday terör uzantılarıyla; bu ülkede polisine, askerine, öğretmenine ve milletine kurşun sıkmış olanlarla beraber yol yürüyor.”

Şenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyorŞenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyorŞenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyorŞenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyor

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