Şenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyor

İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştiren Şenocak, “Bu terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yola devam ediyor. Şu anda Binali Bey’in karşısındaki aday terör uzantılarıyla bu ülkede polisine, askerine, öğretmenine ve milletine kurşun sıkmış olanlarla beraber yol yürüyor” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 31 Mart yerel seçimler öncesi seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’de Siirt, Van ve Bitlisli vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Daha sonra Giresunlularla buluşan Şenocak, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu, AK Parti seçim standını ziyaret etti. Düzenlenen programa AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile birçok vatandaş katıldı.

“SANCAKTEPE’DE BARIŞ VE HUZUR KAZANACAK”

Programda söz alan AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, “Biz beraberiz güçlüyüz. Bizi ayrıştırmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Sancaktepe’de biz barışın, huzurun, kardeşliğin ve birlikteliğin teminatı olacağız” dedi.