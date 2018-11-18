Şenol Güneş, 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mezun olduğu Trabzon Lisesi'nin düzenlediği etkinlikte 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Okul idaresi tarafından 1971 yılı mezunları için organize edilen etkinliğe katılan Şenol Güneş'e, sınıf arkadaşları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Arkadaşlarıyla sohbet ederek anılarını paylaşan tecrübeli teknik adam, daha sonra öğrenim gördüğü sınıfa giderek sırasına oturdu.

Yapılan yoklamaya katılmasının ardından konuşan Şenol Güneş, çok heyecanlı bir gün geçirdiğini belirterek, "Heyecanımız çocukluğumuzdan bu yana var ama bu heyecan daha da farklı. Öğrencilik ve gençlik yıllarımızın yanı sıra hayatın başlangıcı ve zorlukları... Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki her şey karıştı orada. İngilizce, Almanca, yaşı küçük ya da büyük, hep beraber burada okuduk. O zaman Hababam Sınıfı yoktu ama aslında Hababam Sınıfı bizdik." ifadelerini kullandı.

Güneş, 48 yıl sonra aynı sınıfta bir araya gelmeleri nedeniyle ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "48 yıldır görüşemediğimiz arkadaşlar var. Aramızdan ayrılan arkadaşlar için çok üzgünüz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu çok önemli bir gün. 48 yıl sonra bir araya gelmek kolay değildi. Bu bana verilen hediyeyi de tüm arkadaşlarım adına alıyorum. Onların bende emeği çok fazla ama farkında değiller." diye konuştu.