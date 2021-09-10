SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

10.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yapmıştı.

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 82 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi aldı.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük ile Türkiye'ye futbolda tarihinin en büyük başarısını kazandırmıştı.

Güneş'in ikinci döneminde Türkiye önce Avrupa Uluslar Ligi'nde küme düştü, sonra da EURO 2020 finallerinde 24 takım arasında son sırada yer aldı.

Özellikle Salı günü Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası kamuoyunda Güneş'e istifa etmesi yolunda baskılar artmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte dev maçın hakemiİşte dev maçın hakemi
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’na sponsor Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’na sponsor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Pereira'dan olay yaratacak sözler!

Pereira'dan olay yaratacak sözler!

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.