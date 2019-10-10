ŞENOL GÜNEŞ: EKONOMİMİZİ VE ASKERİ ANLAMDA KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Harekat bize saldırı olduğu için oldu"

"Biz savaş yapmıyoruz ki ülkemizi korumak istiyoruz"

"Bizi işgalci gibi göstermeye çalışıyorlar"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Harekat bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler başka ülkelerde nifak tohumu atarak bu savaşı körüklüyorlar. Ekonomimizi ve askeri anlamda kendimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Yarın oynanacak Arnavutluk maçı öncesinde basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında da açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bir mili takım maçı var ve sahada ona göre bir destek bekliyoruz. Tüm Türkiye bizden başarı bekliyor. Bu beklenilen başarıyı vermek için elimizden gelen gayret göstereceğiz. Motivasyonumuz var ve hazırız. Bir diğer konu ise; Türkiye bulunduğu konum itibarıyla sıkıntısı olan bir ülke. Sevr Antlaşması ile beraber tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken, Mustafa Kemal Atatürk, asker arkadaşları ve tüm milletimizle ayağa kalktı. Ancak o dönemden bugüne kadar suçlanarak ülkemiz işgalci olarak gösterilmeye çalışılıyor. Savaşı kimse istemez. Harekat bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler başka ülkelerde nifak tohumu atarak bu savaşı körüklüyorlar. Millet olarak nice insanlar çok güzel mesajlar verdi. Kim ne olursa olsun gelsin derken; kötüleri, teröristleri ve ekonomi saldırıya uğratmak isteyenleri istemiyoruz. Ekonomimizi ve askeri anlamda kendimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.