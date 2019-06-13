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Şenol Güneş hakkında Kaya Çilingiroğlu’na hakaretten takipsizlik

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında, sosyal medya üzerinden futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na yönelik hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında, sosyal medya üzerinden futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na yönelik hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Şenol Güneş’in kendisine yapılan eleştiriler üzerine cevap verdiğini belirtti.
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla “sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında A Milli futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, müşteki Kaya Çilingiroğlu’nun avukatı tarafından, Beşiktaş Spor Kulübünün teknik direktörü Şenol Güneş’in 19 Ocak 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden müvekkiline karşı hakaret edildiğine dair suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"Kimseyi kötülemeyen duygu ve düşüncelerimi açıkladım”
Şüpheli Şenol Güneş’in alınan savunmasında, “Hakkımda şikayetçi olan Kaya Çilingiroğlu’nu TRT’nin spor kanalında yorum yapan bir şahıs olarak biliyorum. Aslında kendisini de tanırım. TRT gibi saygın bir kuruluşta görev alan kişilerin konuşmalarında, yorumlarında daha dikkatli davranmaları gerektiği kanaatindeyim. Beşiktaş ile Akhisar Spor arasında geçen karşılaşma sonunda kanalda konuşmalar yaptığında benim şahsıma ve görev yaptığım Beşiktaş Kulübü’ne yakışmayacak şekilde tutum ve davranışta bulunarak konuşmalar yaptığını gördüm. Benimle doğrudan ilgisi olmayan şeyleri sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi konuşmalar yaptığını gördüm ve buna üzüldüm. Bu konuşmalara karşı cevap niteliğinde kimseyi kötülemeyen, aşağılamayan duygu ve düşüncelerimi açıkladım” dediği belirtildi.

“Söylediklerim eleştiri mahiyetindedir”
Güneş’in doğrudan müştekiyi hedef almadığını ve ismini hiç anmadığını, televizyon kanallarında gerçekleri yansıtmayan konuşmalar yapılması nedeniyle eleştiride bulunduğunu söyleyerek, “Benim herhangi bir kimseye karşı bir kinim, düşmanlığım yoktur. Benim söylediklerimin hepsi tamamen eleştiri mahiyetindedir. Suç kastı da yoktur” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Kararda, müşteki avukatının Beşiktaş Spor Kulübü’ne ait sosyal medyada çıkan yazıların çıktısını alarak delil olarak sunduğu kaydedildi.

Çilingiroğlu ifadeye gelmedi
Takipsizlik kararında, Kaya Çilingiroğlu’nun avukatına müvekkilinin ifadesinin alınması gerektiği aksi takdirde toplanan delillere göre soruşturmanın sonlandırılacağına dair tebligat gönderildiği ancak Çilingiroğlu’nun müşteki sıfatıyla ifade vermeye gelmediği belirtildi.

Savcılıktan Güneş hakkında takipsizlik kararı
Şenol Güneş’in kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiğini, konuşmasının hiçbir yerinde müştekinin isminin zikredilmediğini, savunmasında da hakaret kastı olmadığını, eleştiri mahiyetinde söylediğini belirten savcılık, Güneş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
Kaya Çilingiroğlu’nun avukatı Polat Dilli, savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

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