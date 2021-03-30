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Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

30.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Şenol İpek, geçtiğimiz yıllarda Bircan Bali ile olan evliliğiyle gündeme geliyordu. Evli oldukları dönemde de ayrılık sürecinde de gündemden düşmeyen Bircan Bali ve Şenol İpek, zorlu bir süreçten sonra ayrılmıştır. Oyunculuğun yanı sıra mankenlik de yapan Şenol İpek'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

Eski eşi Bircan Bali ile boşanma süreçleri sebebiyle uzun süre gündemdeki ilk sıralardan düşmeyen Şenol İpek, Bircan Bali'den ayrıldıktan 6 ay sonra Nur Şipka ile nişanlanmıştır.

ŞENOL İPEK

Aslen İzmirli olan, eski manken ve model Şenol İpek, 23 Temmuz 1975 tarihinde hayata gözlerini açtı. Senol İpek, kariyerine girişi modellik ile yapsa da oyunculukta ilerlemeyi tercih etti. Emret Komutanım adlı dizide canlandırdığı Ali karakteri ile 2005 yılında oyunculuk kariyerine başladı.

Şenol İpek, 2005 yılından sonra Sevda Tepesi, Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.

Şenol İpek kimdir? Bircan Bali'nin eski eşi kimdir?

ŞENOL İPEK EVLİ Mİ?

Şenol İpek, ilk olarak 2002 senesinde manken olan Yüksel Ak ile evlendi. Şenol İpek, ünlü manken ile 2003 senesinde ayrıldı.

Yüksel Ak'tan sonra Şenol İpek, bir dönem Şebnem Schaefer ile nişanlandı.

Şenol İpek'in en çok ses getiren birlikteliği ise Bircan Bali'dir. Sunucu olan Bircan Bali ile evlenen Şenol İpek; bir de eşi ile beraber İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışmaya katılmıştır. Bircan Bali ve Şenol İpek; Mayıs 2018 tarihinde ayrılmıştır.

ŞENOL İPEK FİLMOGRAFİ

  • Emret Komutanım

  • Sevda Tepesi

  • Hanımeli Sokağı

  • Kanıt

  • Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

  • Abbasın Melekleri

  • Tersine

  • Albatrosun Yolculuğu
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bircan Bali
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