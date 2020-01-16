HABER
  4. Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'nın basılmasıyla gelişmeleri canlı yayında anlattı!

Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'nın basılmasıyla gelişmeleri canlı yayında anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'ın başkenti Kahire'de AA ajansının basılmasıyla ilgili son gelişmeleri anlattı. Sürece ilişkin bilgiler veren Kazancı, Mısır tarafından sızdırılan haberdeki fotoğrafları ilk kez gösterdi. AA ofisinin bir hücre evi olarak isimlendirildiğini söyleyen Kazancı, Türk bayrağı fotoğrafının da bulunduğu karelerin basına servis edildiğini anlattı.

Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'nın basılmasıyla gelişmeleri canlı yayında anlattı!

Mısır'ın başkenti Kahire'de polis, dün Anadolu Ajansı'nın ofisine baskın düzenlemiş ve 4 çalışanı gözaltına almıştı. Bu olay sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmişti.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konu olan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, olayla ilgili son gelişmeleri anlattı:

"Mısır yönetimiyle Türkiye'nin darbe sonrası ilişkilerindeki seyrin bizim ilişkimize aynen yansıdığını söyledik. Fakat ofise gelinmesi uzun kalınması bizim de alışık olduğumuz durum değil dedim. Soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, belki çalışanlarımızdan bir tanesiyle ilgili soruşturma takip ediliyor ise erken davranmanın zarar vereceğini aktardım bakanımıza. Sayın Bakanımız 'süreci yönetin ve irtibatta kalın' dediler. Gece ilerleyen saatlere kadar polis ofisimizi terk etmeyince bu işin başka bir noktaya gideceğinden endişe ettik. Gece yarısı 5 çalışanımızdan kadın çalışanımızı gönderdiler. Diğer dört çalışanımızı da hala bilmediğimiz bir yere götürdüler. 24 saat sonra haber yapmamız gereken bir süreç. Mısır yönetimi bırakın doğrulamayı yalanlama bile alamadık. Dışişleri Bakanımızla birlikte haberleştirmeyi kararlaştırdık.

Haberi yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, kabinenin bütün üyelerinden çok yoğun bir destek gördük. ABD'den, Basın Kuruluşları'ndan kınama ve gazetecilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapıldı.

'OFİSİMİZ BİR HÜCRE EVİ OLARAK İSİMLENDİRİLDİ'

Dün gece geç saatlerde yeni bir gelişme oldu. Dünyada duyulduktan sonra Mısır makamlarını rahatsız edecek boyuta ulaştıktan sonra Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan ofisimizin baskınına ilişkin bir haber basına sızdırıldı.

Ofisimiz bir terör hücre evi olarak isimlendirildi. Orada şöyle bir ifade kullanıldı 'Mısır aleyhine yayın yapan bir hücre evini polis bastı, 4 kişi gözaltında' diyor. 4 kare de fotoğraf kullanmışlar. Bunlar hadisenin geldiği noktanın Mısır açısından nasıl görüldüğünü gösteriyor.

'BİZİM AÇIMIZDAN EN ACISI...'

Gazeteci arkadaşlarımızın tedbir amaçlı bulundurdukları gaz maskelerini el konmuş 'suç aleti' diye basınla paylaşılmış. Dolabın içerisindeki kamera ve yayına yönelik teknik aletlerin bulunduğu dolap gösterilmiş. Tek bir kare paylaşmışlar, bunu da takdirlerinize bırakıyorum. Buranın ajans olduğuna ilişkin çok net bir fotoğraf daha paylaşılmış. Bu da en acısı bizim açımızdan; bununla gurur duyuyoruz ama yalnızca Türk Bayrağı. Türk bayrağını merkeze alan bir fotoğraf.

Gazeteci arkadaşlarımızın terör örgütü üyeliğine vurgu yapılan, Mısır'ın itibarına gölge düşüren yayınlarından dolayı böyle bir baskın yapıldığını vurgulamışlar. Biz en kısa süre içinde bu meseleye çözüm bulunacağına inanıyorum."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Freni boşalan traktörden atlayan sürücü, 28 gün sonra öldüFreni boşalan traktörden atlayan sürücü, 28 gün sonra öldü
2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Şenol Kazancı mısır Kahire

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

'Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak'

2020 yılı için Dövizli-Bedelli askerlik ücretleri ve başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte 2020 yılının bedelli askerlik ücreti

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Baldız cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Arkadaşına, 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş

Baldız cinayetinde kan donduran ayrıntılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.