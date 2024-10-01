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  4. Sentetik ecza haplarına operasyon! 8 bin 260 adet ele geçirildi

Sentetik ecza haplarına operasyon! 8 bin 260 adet ele geçirildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 13:20
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Yol denetimi esnasında durdurulan araçtam tamı tamına 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim sonrası operasyon düzenlendi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Sentetik ecza haplarına operasyon! 8 bin 260 adet ele geçirildi

Olay, Çankırı'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında, durdurulan bir araçtan 8 bin 260 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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Olay sonrası ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.

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Olayla ilgili şüpheli 3 şahıs gözaltına alınırken, 5 şahıs hakkında ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

(İHA)

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