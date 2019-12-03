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Şentop: Afrika Parlamenterler Konferansı'na katılmak için gittik

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cibuti ziyareti cami açılışı için değil, 42'nci Afrika Parlamenterler Konferansına katılmak üzere gittik.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cibuti ziyareti cami açılışı için değil, 42'nci Afrika Parlamenterler Konferansına katılmak üzere gittik. Uçağın kiralanması söz konusu değil" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, Cibuti gezisi ile ilgili muhalefet parti liderlerinin eleştirilerine cevap verdi. Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirisi ile ilgili "Akşener’in açıklamasından büyük üzüntü duydum. Cibuti ziyareti 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Birçok davet geliyor Meclis Başkanlığı’na uluslararası olarak. Bunlara tek başımıza karar vermiyoruz, devlet birimleriyle görüşüp, karar veriyoruz. Gidiş sebebimiz cami açılışı değil, yalan. Afrika’ya 42'nci Parlamenterler Konferansı için gittik. Burada bir açılış konuşması yapmamı istediler. Türkiye’nin Afrika açılımı projesi var. Dış ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.
'FETÖ İLE MÜCADELE İÇİN İYİ BİR ZEMİN'
Şentop, FETÖ terör örgütü ile ilgili mücadele kapsamında önemli bir ziyaret olduğunu da dile getirerek, "FETÖ’nün bazı Afrika ülkelerinde faaliyetleri var hala. Bir kısmında henüz sonuç alamadık. STK'lar, bazı sağlık kuruluşları, bazı okullar üzerinden yürüttüğü faaliyetler var FETÖ'nün. Bunu dile getirmek için iyi bir zemin olduğunu düşündük. Çünkü gelen her ziyaretçiyle bunu paylaşıyoruz. Ama orada toplu olarak, 21 farklı ülkeden senatörlerin ve parlamenterlerin bulunduğu, 5 Meclis Başkanın ve 8 uluslararası örgütün temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda bunu paylaşmanın doğru olacağını düşündüm. Yani Cibuti'ye 42'nci Afrika Parlamenterler Birliği Konferansına katılmak üzere gittik" diye konuştu.
Şentop, Nisan ayında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan 2'nci Abdülhamit Han Camii’nin açılışını da gitmişken gerçekleştirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:
"Bu ziyaret; bir cami açılışı için değil, Afrika Parlamenterler Konferansına gitmek için. Bu gezi için uçak kiralanmadı, bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye’ye bir iftiradır. Türkiye’nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok, Türkiye’nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var. Yeni de değil bu. Her zaman var. Uçak kiralama gibi bir şey söz konusu değil. Cibuti'ye Diyanet İşleri Başkanı ile gitmedik. Din Şurası vardı. Kendisi ayrı geldi, dönüşümüz beraber oldu. Cami açılışına da katılmış oldu" dedi.

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