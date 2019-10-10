Şentop: Bazı müttefiklerin tavrı yanlış

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarla ilgili, "NATO ülkelerinden, müttefiklerimizden beklediğimiz, Türkiye'nin yanında yer almaları, en azından açıklamalarıyla yer almaları. O bakımdan bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için 81 ildeki 90 bin camide Fetih Suresi okundu ve Zafer Duası edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ndeki duaya katıldı. Şentop, cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız dün hazırlıkların tamamlandığını belirterek harekâtın başlaması talimatını verdi. Önce uçaklarımızın operasyonu vardı. Sonra obüslerle top atışları oldu. Sonra tekrar uçaklarımız faaliyete geçti. Nihayetinde saat 22.00 civarında kara harekâtı başladı. Planlandığı şekilde devam ediyor. Cenab-ı hak hayırlı etsin. Bundan önceki teröre karşı yapılan operasyonlarda Mehmetçiğimizin bir dikkati olduğunu biliyoruz. Sivillere, dini yapılara karşı ve bölgede terörle alakası olmayan kişilere karşı, onları koruyucu hareket ediyorlar. Buradaki maksadımız Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmek. Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Burada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına, güçlenmesine, Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız, beklememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOK'

Şentop, hiçbir ülkenin Barış Pınarı Harekâtı için Türkiye'ye söz söyleme hakkının olmadığını belirterek, Türkiye'nin aylardır terör koridorunu ortadan kaldırmak için komşularıyla ve müttefikleriyle temas halinde olduğunu ve bütün yolların denendiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları ele alan Şentop, şöyle konuştu:

"NATO adına Genel Sekreterin acıkması, doğru bir açıklamaydı. Türkiye, teröre karşı mücadelesinde müttefiklerini, başta NATO'da birlikte hareket ettiği müttefiklerini yanında görmek isterdi. Hatta böyle bir harekâtı NATO üyesi müttefiklerinin katılımıyla beraber gerçekleştirmeyi arzu ederdi. Çünkü bu askeri ittifak, üyesi ülkelerin güvenliği için kurulmuş bir ittifak. Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir. Hem mali yönden, hem askeri yönden başından beri sorumluluklarını titizlikle yerine getiren bir ülkedir. Türkiye, terör saldırısına maruz kaldığında NATO ülkelerinden, müttefiklerimizden beklediğimiz, Türkiye'nin yanında yer almaları, en azından açıklamalarıyla yer almaları ama fiilen de Türkiye'nin yanında yer almaları. O bakımdan bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek isterim."

Görüntü dökümü

-----------

- Mustafa Şentop'un açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

