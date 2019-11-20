Şentop: Bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Terör devleti hayali kuran hainlere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla hadlerini bildirdik. Emperyalistlerle iş birliği yaparak, bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik" dedi. Mustafa Şentop, Aksaray Üniversitesi tarafından, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen ‘12 Dev Eser Açılış Programı’na katıldı. Şentop, devletin zor bir coğrafyada kurulduğunu, burada yüzlerce yıl hür ve bağımsız bir şekilde yaşamanın sebebinin ise birlik, beraberlik içinde hareket etmek olduğunu aktardı. Bölücü terör örgütünün binlerce insanı katlettiğini, bunların tek amacının birliği bozmak ve dayanışmayı zayıflatmak olduğunu belirten Şentop, "Bunu da yüzyıl önce vatanımızı işgal eden emperyalist devletlerin çıkarları için yapıyorlar ama başaramadılar. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz hepsine haddini bildirdi. Şimdi dağlarda sığınacak mağara arıyorlar" dedi. BİZE KURŞUN ATANLARIN TEPESİNE SURİYE ÇÖLÜNDE BİNDİK

Türkiye’yi içeriden yıkmayı ve bölmeyi beceremeyenlerin dışarıdan sınırları kuşatma harekatına giriştiğini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenilen terör devletinin amacı buydu. Terör devleti hayali kuran hainlere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla hadlerini bildirdik. Emperyalistlerle iş birliği yaparak, bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımıza göz dikenlere, pabucun pahalı olduğunu ve olacağını göstermeye devam ediyoruz. Eğer burada küçük bir zaaf gösterirsek anında tepemize bineceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Nitekim 100 yıl önce aynısını denemişlerdi. O zaman kendi üniformalarıyla işgal etmeye kalkışmışlardı. Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da verdiğimiz şanlı mücadele ile hepsini geldikleri gibi göndermiştik. Daha sonra İzmir'den hepsini denize dökmüştük. Tarih tekerrür ediyor. Düşmanlarımız kinlerini, öfkelerini toprağa gömmüyorlar. Sadece müsait zaman kolluyorlar. Gelecekte de yöntem değiştirerek saldırmak isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Hiçbirine meydan vermemeliyiz. Bunun için Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARI ARASINDA ÜNİVERSİTELEŞME ORANI YÜKSELDİ Açılan üniversiteler sayesinde özellikle kız çocukları arasında üniversiteleşme oranının çok yükseldiğine dikkat çeken Şentop, "Bugün üniversitelerimizde okuyan 7 milyon 800 bin gencimizin yarısı kızlarımız. Bir zamanlar insanlığın örnek aldığı medeniyetimizi yeniden ihya etme mücadelemizin karargahı oldular. Üniversiteleşme konusunda devlet ve millet olarak dezavantajlı olduğumuz dönemler geçirdik. Bir dönem bizi takip eden, taklit eden ülkelerin gerisinde kaldık. Daha sonra da onları takip eden, taklit eden konuma sürüklendik. Bugün de bizden ileride olan ülkelere yetişmek ve onları geçmek için daha fazla akıl ve alın teri dökmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'i ilan ettiğimizde 1 üniversite, 307 öğretim üyesi ve 2 bin 914 öğrencimiz vardı. Bu sayı 96 yıllık süreçte tedrici olarak arttı. 2000'li yıllardan sonra hızlıca aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlarla, geçmişten gelen açığı büyük ölçüde telafi ettik. Böylece üniversite sayımız bugün 207'ye, öğretim üyesi sayımız 160 binin üzerine çıktı. Öğrenci sayımız da 7 milyon 800 bine ulaştı. Bu başarı 780 bin kilometre kareye bir gözle bakanların başarısı" şeklinde konuştu.