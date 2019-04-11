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Şentop: İtalyan Temsilciler Meclisi'nin kararı hiçbir kıymet taşımamaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtalyan Temsilciler Meclisi'nin aldığı bu karar, şanlı ve şerefli bir geçmişe sahip olan milletimiz ve milli iradenin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi için hiçbir kıymet taşımamaktadır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtalyan Temsilciler Meclisi'nin aldığı bu karar, şanlı ve şerefli bir geçmişe sahip olan milletimiz ve milli iradenin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi için hiçbir kıymet taşımamaktadır. Kararı şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamasında, 1915 olaylarına ilişkin, İtalyan Temsilciler Meclisi'nde atılan adıma tepki gösterdi. Şentop, atılan adımın Ermeni iddialarının iç politika malzemesi olarak kullanılmasının yeni bir örneği olduğunu, tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

'TARİHİ VE HUKUKU İSTİSMAR ETMİŞTİR'
Şentop, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve hukuki normlara dayandığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu tarihi olgulara ve hukuki normlara dayanmaktadır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Tarihte yaşanmış trajedileri ve acıları, yaşandıkları günün şartlarını tarafsız ve bilimsel bir sorgulamaya tabi tutmadan gündeme taşımak, maalesef yükselen ırkçı popülizme verilen bir taviz olarak öne çıkmaktadır."

'KARARI ŞİDDETLE KINIYORUM'
İtalyan Temsilciler Meclisi'ne tepki gösteren Şentop, "İtalyan Temsilciler Meclisi, tarihin kanlı sayfalarında gezinmek istiyorsa, işe Habeşistan ve Libya'da yaşanan kıyımlardan başlamalıdır. Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisi konusunda hissettiği yegâne duygu gururdur. Bu duygu da asla değişmeyecektir. İtalyan Temsilciler Meclisi'nin aldığı bu karar, şanlı ve şerefli bir geçmişe sahip olan milletimiz ve milli iradenin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi için hiçbir kıymet taşımamaktadır. Kararı şiddetle kınıyor ve İtalyan Hükümetinin sağduyu ile hareket ederek bu talihsiz ve temelsiz kararı göz önünde" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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