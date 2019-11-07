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Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 22:30 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’nın Başkenti Meksiko’da, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’nın Başkenti Meksiko’da, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Meksika Senatosu’nda gerçekleştirilen ‘MİKTA Parlamento Başkanları V. Danışma Toplantısı’nın açılışı, Meksika Senato Başkanı Monica Fernandez BALBOA tarafından yapıldı. Balboa’nın konuşmasının ardından zirveye katılan Parlamento Başkanları aile fotoğrafı çektirdi.
“PARLAMENTER DİPLOMASİ, YENİ ARAYIŞLARA ÖNCÜLÜK EDİYOR”
Balboa, daha sonra başkanlara, zirvenin yapıldığı tarihi Meksika Senato binasını gezdirdi ve başkanlarla özel görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı açılış konuşmasında MİKTA’nın, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının toplantısıyla başlayan sürecine atıfta bulundu. 2013’te böyle bir yapının düşünülmüş olmasının önemine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, “Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var. Bir kısmı bölgesel, bir kısmı farklı misyonlar üzerinde bir araya gelmiş yapılar, bir kısmı daha geniş, Avrasya, Asya Parlamenter Asamblesi gibi yapılar var” dedi. TBMM Başkanı Şentop, başta BM olmak üzere, mevcut uluslararası kuruluşların hedeflerini gerçekleştirmekte sorun yaşadıkları için parlamenter diplomasinin yeni arayışlara öncülük ettiğine vurgu yaptı. 2013’te başlayan MİKTA toplantılarının çok önemli özelliği olduğunu belirten TBMM Başkanı Şentop, Asya’dan Güney Kore, Endenozya, Avustralya’ya, Meksika ile Amerika kıtasını kapsayan dünyanın neredeyse tamamını kuşatan bir kapsama alanına sahip olduğuna işaret etti. Şentop, “Bunları birleştirdiğimizde ortaya bir dünya resmi çıkıyor. 5 ülke aynı zamanda G-20 ülkesi ve parlamenter demokrasiye sahip ülkeler, açık ekonomilere sahip ülkeler” diyerek MİKTA’yı daha etkin parlamenter zemin haline getirmek için gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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